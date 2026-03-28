На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще одна звернулася до лікарні

У Комишанах через вчорашню атаку РФ загинув чоловік.

На Херсонщині через російські аатки у Комишанах відомо про загиблого, у Благовіщенському цивільний звернувся до лікарні.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Стало відомо про загибель жителя Комишан через атаку російського дрона. Учора окупанти вдарили з БпЛА по 63-річному чоловіку. Він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним та близьким вбитого", – ідеться у повідомленні.

Також до лікарні звернувся житель Благовіщенського, який постраждав внаслідок російського обстрілу 24 березня. 50-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію.

Потерпілий лікуватиметься амбулаторно.