Суспільство / Війна

Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини: пошкоджена зернова галерея

Також пошкоджено порожній резервуар.

Фото: ДСНС України

Уранці 28 березня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Є пошкодження. 

Про це інформує очільник одеської ОВА Олег Кіпер.

"Зранку ворог також завдав ударів по портовій інфраструктурі. В одному з портів внаслідок атаки безпілотником пошкоджена зернова галерея та порожній резервуар. Інформація про постраждалих не надходила", – ідеться у повідомленні. 

На місцях подій працюють усі екстрені служби.

  • У ніч на 28 березня росіяни завдали по Одесі масованого удару дронами. Було зафіксовано понад 60 безпілотників. У місті зафіксовані руйнування в багатоквартирних та приватних будинках, а також на території телецентру. Ворог також атакував пологовий будинок.
  • Всього через ворожі удари загинули 2 людини, ще 12 – постраждали, серед них дитина. На момент атаки у пологовому будинку перебували 33 пацієнтки (у тому числі 22 породіллі) та 19 новонароджених діток.
