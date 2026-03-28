Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини: пошкоджена зернова галерея

Уранці 28 березня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Є пошкодження.

Про це інформує очільник одеської ОВА Олег Кіпер.

"Зранку ворог також завдав ударів по портовій інфраструктурі. В одному з портів внаслідок атаки безпілотником пошкоджена зернова галерея та порожній резервуар. Інформація про постраждалих не надходила", – ідеться у повідомленні.

На місцях подій працюють усі екстрені служби.

У ніч на 28 березня росіяни завдали по Одесі масованого удару дронами. Було зафіксовано понад 60 безпілотників. У місті зафіксовані руйнування в багатоквартирних та приватних будинках, а також на території телецентру. Ворог також атакував пологовий будинок.