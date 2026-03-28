За добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1300 російських окупантів, знищили 4 ворожі танки і понад 70 артилерійських систем противника.

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні складають близько 1 294 470 осіб.

