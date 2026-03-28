За добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1300 російських окупантів, знищили 4 ворожі танки і понад 70 артилерійських систем противника.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб,
- танків – 11 812 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 297 (+10) од.
- артилерійських систем – 38 936 (+73) од.
- РСЗВ – 1 707 (+7) од.
- засоби ППО – 1 337 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 202 112 (+1 501) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 796 (+227) од.
- спеціальна техніка – 4 105 (+5) од.
Дані уточнюються.