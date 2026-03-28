Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні складають близько 1 294 470 осіб.

Фото: facebook/Ihor Lutsenko

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1300 російських окупантів, знищили 4 ворожі танки і понад 70 артилерійських систем противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб,
  • танків  – 11 812 (+4) од.
  • бойових броньованих машин  – 24 297 (+10) од.
  • артилерійських систем – 38 936 (+73) од.
  • РСЗВ – 1 707 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 337 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 202 112 (+1 501) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 85 796 (+227) од.
  • спеціальна техніка  – 4 105 (+5) од.

Дані уточнюються.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies