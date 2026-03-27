Папа Бенедикт XVI заповів частину свого одягу главі УГКЦ

У заповіті покійного глави Католицької церкви Папи Бенедикта XVI була згадка про предстоятеля УГКЦ Святослава (Шевчука).
Як повідомив Блаженніший Святослав, він отримав частину одягу понтифіка, передає «Укрінформ».
«Я того ще ніколи нікому не говорив: Папа Бенедикт навіть згадав мене у своєму заповіті. Так сталося, що я, правдоподібно, був одним із останніх, кого Папа емерит прийняв перед своїм відходом у вічність... У своєму заповіті він заповів мені частину свого одягу: італійською це назвається piviale. Це щось подібне на мантію – дуже вишукане, з такими бароковими візерунками. Можливо, якоїсь великої матеріальної цінності воно й не має, але для мене це велика цінність, вдячна пам’ять, знак поваги», - розповів глава УГКЦ.
Також Блаженніший Святослав повідомив, що після початку повномасштабного вторгнення Папа Бенедикт передав свої особисті гроші на допомогу для України.
«Тобто його постать, особливо в тих останніх роках його життя, для мене є постаттю такого Мойсея, який молиться на горі за свій народ. У єврейській мові є фраза, яка дослівно означає «ласкає Боже обличчя», гладить, просить Бога за той народ. І, можливо, Папа Бенедикт є тим, хто сьогодні, уже у вічності, гладить Боже обличчя і молиться за Україну», - зауважив предстоятель УГКЦ.
Хто такий Папа Бенедикт XVI
- Йозеф Ратцінгер народився 16 квітня 1927 р. в містечку Марктль-ам-Інн, в дієцезії Пассау у Баварії (Німеччина).
- Упродовж 1946-1951 років вивчав філософію та теологію у Вищій філософсько-богословській школі у Фрайзінгу та в Мюнхенському Університеті. 29 червня 1951 року разом з рідним братом Ґеорґом отримав пресвітерські свячення.
- Святий Папа Павло VI 25 березня 1977 року призначив Ратцінґера архиєпископом Мюнхенським і Фрайзінґським, а 28 травня він прийняв свячення. Того ж року, 27 червня, Павло VI ввів його до Колегії кардиналів.
- Покійний Іван Павло ІІ у листопаді 1981 року призначив Ратцінґера Префектом конгрегації віровчення, головою Папської біблійної комісії та Міжнародної богословської комісії. На цій посаді він очолював комісію, що редагувала Катехизм Католицької Церкви (1986-1992). 6 листопада 1998 року було затверджено обрання майбутнього папи віце-деканом колегії кардиналів, а 30 листопада 2002 – деканом.
- Після смерті папи Івана Павла ІІ конклав, який розпочався 18 квітня 2005 року, обрав Ратцінґера, й він узяв ім’я Венедикт XVI. Очолював Католицьку церкву до 28 лютого 2013 року.
- Після зречення престолу проживав у монастирі Mater Ecclesiae на території Ватикану. Там і помер 31 грудня 2022 року.