Папа Бенедикт XVI заповів частину свого одягу главі УГКЦ

У заповіті покійного глави Католицької церкви Папи Бенедикта XVI була згадка про предстоятеля УГКЦ Святослава (Шевчука).

Як повідомив Блаженніший Святослав, він отримав частину одягу понтифіка, передає «Укрінформ».

«Я того ще ніколи нікому не говорив: Папа Бенедикт навіть згадав мене у своєму заповіті. Так сталося, що я, правдоподібно, був одним із останніх, кого Папа емерит прийняв перед своїм відходом у вічність... У своєму заповіті він заповів мені частину свого одягу: італійською це назвається piviale. Це щось подібне на мантію – дуже вишукане, з такими бароковими візерунками. Можливо, якоїсь великої матеріальної цінності воно й не має, але для мене це велика цінність, вдячна пам’ять, знак поваги», - розповів глава УГКЦ.

Також Блаженніший Святослав повідомив, що після початку повномасштабного вторгнення Папа Бенедикт передав свої особисті гроші на допомогу для України.

«Тобто його постать, особливо в тих останніх роках його життя, для мене є постаттю такого Мойсея, який молиться на горі за свій народ. У єврейській мові є фраза, яка дослівно означає «ласкає Боже обличчя», гладить, просить Бога за той народ. І, можливо, Папа Бенедикт є тим, хто сьогодні, уже у вічності, гладить Боже обличчя і молиться за Україну», - зауважив предстоятель УГКЦ.

