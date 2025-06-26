Опитування: серед релігійних лідерів, яким найбільше довіряють українці, є глава УПЦ МП, яку перевіряють на зв’язок із Росією

Серед релігійних лідерів України, яким найбільше довіряють українці, - предстоятель ПЦУ Епіфаній, глава УГКЦ Святослав (Шевчук), а також глава УПЦ, яку перевіряють на зв’язок із Росією, Онуфрій.

Про це свідчать дані опитування, які провів Центр соціальних та маркетингових досліджень «CОЦИС».

Так, рівень довіри до Епіфанія становить 19,7% (швидше довіряють 20,5%), Святослава – 13,9% (18,3%), Онуфрія – 10,2% (12,8%). При цьому рівень недовіри до них такий: предстоятель ПЦУ – 16,4%, глава УГКЦ – 16,8%, глава УПЦ МП – 28,7%.

Релігійні лідери-не українці: папа Лев XIV має рівень довіри 10,5% (скоріше довіряють 20,8%), а Вселенський патріарх Варфоломій – 10,9% (17,3%).

71,1% респондентів підтримали проведення переговорів щодо війни України з Росією у Ватикані. При цьому 11,1% опитаних повністю довіряють Папі Римському як можливому посередникові у перемовинах, а 42,9% - швидше довіряють, ніж не довіряють.

34,7% опитаних вважають, що треба заборонити діяльність УПЦ МП, 31,7% - залишити у спокої і не втручатися в діяльність цієї церкви, а 10,8% пропонують об’єднати її з ПЦУ.