​У ГУР не виключають подальших провокацій РФ щодо обмінів та репатріацій

У Головному управлінні розвідки Міноборони не виключають, що росіяни можуть продовжувати реалізовувати різноманітні провокації у різних сферах, у тому числі і у таких чутливих, як обміни і репатріації.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов, відповідаючи на питання про процес обміну тілами загиблих військових і про те, що росіяни під виглядом тіл загиблих українців відправляють і тіла своїх окупантів, повідомляє Укрінформ.

"Ми розуміємо, що різноманітні провокації з боку агресора можуть тривати і далі, у різних сферах, у тому числі і у таких чутливих темах, як обміни і репатріації. Але вже не перший рік триває повномасштабне вторгнення і українські Сили безпеки і оборони, і правоохоронні структури вже знають, як на це реагувати і відповідати. Міністерство внутрішніх справ детально комунікує цей напрямок і ми всі разом цьому протидіємо", - сказав він.

За його словами, робота з підготовки наступних етапів обмінів вже триває.

"Україна за період повномасштабного вторгнення вже повернула понад 6 тисяч власних громадян, і ця робота триває. Уже було проведено, без урахування цього великого обміну, 65 обмінів, у період активних бойових дій. Ця велика командна робота буде продовжена і найближчим часом чекаємо на наступні новини", - зазначив Юсов.

Відповідаючи на питання, наскільки складно затверджувати списки для обмінів із росіянами, він пояснив, що "в цьому питанні легко ніколи не буває, але головне – результат".

За його словами, переговорна група чітко захищає позиції та інтереси України.

"І ми бачимо результати. Зрозуміло, що є паузи, які пов’язані з організаційними моментами зокрема, і складнощами перемовин у тому числі. Ворог, який напав на Україну і здійснює геноцидний акт агресії, неодноразово був помічений в ігноруванні міжнародного гуманітарного права. Тому якщо очікувати, що це легкий процес – то ні, це не так", - зазначив Юсов.