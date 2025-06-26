У Києві затримали 49-річного "екстремала", який катався між вагонами метро

Чоловік пояснив свої дії тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння і прагнув "відчути екстрим".

Правоохоронці київської підземки притягнули до відповідальності 49-річного чоловіка, який катався між вагонами метро.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Днями, під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції виявили публікацію, на якій чоловік їхав між вагонами поїзду червоної гілки столичного метрополітену. Правоохоронці встановили особу “зачепера” - ним виявився 49-річний місцевий мешканець", - йдеться в повідомленні.

Чоловік пояснив свої дії тим, що, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прагнув "відчути екстрим".

Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство. Відповідно до санкції статті йому загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

"Поліція в черговий раз закликає: зачепінг- не гра, а смертельна небезпека! Такі “розваги” можуть призвести до серйозних травм чи навіть летальних наслідків", - наголосили правоохоронці.

Раніше поліцейські Київщини притягнули до відповідальності батьків малолітнього зачепера з Білої Церкви.