На фронті відбулося 79 боєзіткнень, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку росіян

Від артилерійських обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти.

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби відбулося 79 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Уланове, Бачівськ, Кучерівка, Середина-Буда Сумської області.

Вісім з чотирнадцяти ворожих атак вже відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час продовжуються бої. Також противник завдав авіаудару, скинувши при цьому чотири КАБи, здійснив 100 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Глибоке, Зибине, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка, наші воїни дали гідну відсіч.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю, один бій ще триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського. Сили оборони зупинили дев’ять спроб противника просунутися вперед, два боєзіткнення ще тривають.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в напрямку Маркового та Білої Гори.

На Торецькому напрямку сьогодні противник атакував п’ять разів, в районах Яблунівки та Русиного Яру, наразі точиться одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка та в напрямку Володимирівки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 21 атаку, ще п’ять боєзіткнень тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник вісім разів атакував поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка та Одрадне. Дотепер триває два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку агресор завдав авіаційних ударів по районах Степногірська, Приморського та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази безуспішно атакував у бік позицій наших захисників, в той же час завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Козацькому.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.