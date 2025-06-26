ДБР завершило розслідування щодо помічника банкірки Ігнатченко у справі "вишок Бойка"

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо одного з учасників злочинної організації, причетної до заволодіння понад $400 млн під час закупівлі бурових установок для ДАТ "Чорноморнафтогаз" – так званої "справи вишок Бойка".

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі обвинувальний акт передано до суду.

Слідство встановило, що фігурант діяв як посередник у складі злочинної організації, створеної представниками колишнього керівництва держави. Він підшукав, придбав і організував діяльність фіктивних компаній-нерезидентів, через які у 2010–2011 роках разом з іншими співучасниками заволодів коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" у розмірі понад $404 млн.

Ці кошти були спрямовані на придбання двох морських самопідіймальних бурових установок на підставі договорів із компаніями двома іноземними компаніями. За висновками слідства, вартість бурових платформ була завищена майже вдвічі.

Крім того, фігуранти вжили заходів для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, через низку українських та іноземних банківських установ.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за:

ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації),

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном у особливо великих розмірах),

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення),

ч. 4 ст. 28, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів),

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У ДБР прізвище не називають, однак, за інформацією джерел LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Антона Фролова – помічника банкірки Наталії Ігнатченко, яка, за даними слідства, допомагала організовувати схеми з відмивання коштів.

Наталія Ігнатченко – ексвласниця Вернум Банку (НБУ відкликав ліцензію банку у 2019 році. – ред.) та ключова фігурантка "справи вишок Бойка". За даними слідства, вона забезпечила виведення 3,23 млрд грн "Чорноморнафтогазу" через фіктивні латвійські компанії. Частина коштів, за версією правоохоронців, пішла Януковичу, Арбузову та доньці Бакуліна.

Її помічник Фролов допомагав реалізувати схему та створював фіктивні компанії. Саме з його комп’ютера слідчі отримали детальні докази міжнародних транзакцій і номери рахунків, за якими переказували та переводили кошти в готівку.

Ігнатченко затримали 29 січня 2018 року, але Печерський суд відправив її лише під нічний домашній арешт. На засіданні вона заявила, що "бюджет не бурила" й провини не визнає.

Вишки Бойка