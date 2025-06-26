"Зрозуміла, що просто підняти руки і сказати я поїду в Італію, але буду донатити, я не можу.

Війна застала Віолетту у 14 років на Луганщині, у 23 вона свідомо підписала контракт, і уже три роки знаходиться у лавах ЗСУ.

“Я зрозуміла, що просто підняти руки і сказати я поїду в Італію, але буду донатити, я не можу. Я не можу внутрішньо цього собі дозволити зробити. Це питання честі і гідності мене як громадянина цієї країни стати на захист, наскільки я можу фізично, оцінюючи себе максимально критично і об’єктивно, робити що завгодно, все, що потрібно, для того, щоб це (війну. - Ред.) зупинити. Тому що це направлено на моїх батьків, на мене особисто, на беззахисних дітей і цивільне населення. Я не можу з цим миритися і спокійно жити”, - каже Віолетта, яка у війську має позивний Бешкетниця.

Історія Віолетти у відео від ОСУВ "Хортиця":