30 населених пунктів Сумщини постраждали від російських обстрілів

Протягом доби, з ранку 25 червня до ранку 26 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 30 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.
Як повідомили у ОВА, загиблих та постраждалих немає.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА: майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Юнаківській громаді зруйновано приватні житлові будинки;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, літню кухню, автомобіль.
За добу вдалося евакуювати 61 людину.
Тривога в області тривала 06 годин 40 хвилин.
- 24 червня повідомляли, що унаслідок російських обстрілів Сумської області загинули троє людей, зокрема одна дитина. Вісімнадцять осіб поранені.