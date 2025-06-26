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30 населених пунктів Сумщини постраждали від російських обстрілів

Ворог атакував дронами різних типів та скидав вибухівку.

30 населених пунктів Сумщини постраждали від російських обстрілів
Наслідки російської атаки на Сумщині, ілюстративне фото
Фото: Сумська облпрокуратура

Протягом доби, з ранку 25 червня до ранку 26 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 30 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Як повідомили у ОВА, загиблих та постраждалих немає.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА: майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Юнаківській громаді зруйновано приватні житлові будинки;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, літню кухню, автомобіль.

За добу вдалося евакуювати 61 людину.

Тривога в області тривала 06 годин 40 хвилин.

  • 24 червня повідомляли, що унаслідок російських обстрілів Сумської області загинули троє людей, зокрема одна дитина. Вісімнадцять осіб поранені. 
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