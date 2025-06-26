30 населених пунктів Сумщини постраждали від російських обстрілів

Протягом доби, з ранку 25 червня до ранку 26 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 30 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Як повідомили у ОВА, загиблих та постраждалих немає.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА: майже 30 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Юнаківській громаді зруйновано приватні житлові будинки;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, літню кухню, автомобіль.

За добу вдалося евакуювати 61 людину.

Тривога в області тривала 06 годин 40 хвилин.