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Троє людей загинули і 18 – поранені унаслідок російських обстрілів Сумщини

Серед загиблих та поранених є діти. 

Троє людей загинули і 18 – поранені унаслідок російських обстрілів Сумщини
Наслідки російської атаки
Фото: Прокуратура Сумщини

Упродовж доби унаслідок російських обстрілів Сумської області загинули троє людей, зокрема одна дитина. Вісімнадцять осіб поранені. Серед них – діти і вагітна. 

Про це повідомили у Сумській ОВА. 

У Краснопільській громаді внаслідок скидання ВОГ з ворожого БпЛА поранення отримав один місцевий житель.

У Путивльській громаді через удар БпЛА поранено 11 осіб, з яких 2 дітей та вагітна жінка.

У Глухівській громаді через удар FPV-дрону травмовано одну особу (дитина, 10 років, ситуаційна реакція на стрес).

У Верхньосироватській громаді через обстріл з використанням БпЛА загинули 3 цивільні особи, з яких дитина (хлопчик, 5 років), 6 цивільних осіб поранено, серед яких 3 дітей. 

Протягом доби, з ранку 23 червня до ранку 24 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 31 населеному пункту в 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби:

  • 10 ударів РСЗВ;
  • майже 30 скидань ВОГ з БпЛА;
  • до 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Путивльській громаді пошкоджено 3 легкових автомобіля, будівлю магазину (скління вікон);
  • у Глухівській громаді пошкоджено  приватний житловий будинок;
  • у Верхньосироватській громаді пошкоджено 29 приватних будинків, 4 автомобіля;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено будинок, гараж, автомобіль.

За добу вдалося евакуювати 248 людей. Повітряна тривога в області тривала 13 годин 07 хвилин.
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