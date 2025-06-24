Троє людей загинули і 18 – поранені унаслідок російських обстрілів Сумщини

Серед загиблих та поранених є діти.

Упродовж доби унаслідок російських обстрілів Сумської області загинули троє людей, зокрема одна дитина. Вісімнадцять осіб поранені. Серед них – діти і вагітна.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Краснопільській громаді внаслідок скидання ВОГ з ворожого БпЛА поранення отримав один місцевий житель.

У Путивльській громаді через удар БпЛА поранено 11 осіб, з яких 2 дітей та вагітна жінка.

У Глухівській громаді через удар FPV-дрону травмовано одну особу (дитина, 10 років, ситуаційна реакція на стрес).

У Верхньосироватській громаді через обстріл з використанням БпЛА загинули 3 цивільні особи, з яких дитина (хлопчик, 5 років), 6 цивільних осіб поранено, серед яких 3 дітей.

Протягом доби, з ранку 23 червня до ранку 24 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 31 населеному пункту в 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби:

10 ударів РСЗВ;

майже 30 скидань ВОГ з БпЛА;

до 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Путивльській громаді пошкоджено 3 легкових автомобіля, будівлю магазину (скління вікон);

у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Верхньосироватській громаді пошкоджено 29 приватних будинків, 4 автомобіля;

у Краснопільській громаді пошкоджено будинок, гараж, автомобіль.

За добу вдалося евакуювати 248 людей. Повітряна тривога в області тривала 13 годин 07 хвилин.