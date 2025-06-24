Троє людей загинули і 18 – поранені унаслідок російських обстрілів Сумщини

Упродовж доби унаслідок російських обстрілів Сумської області загинули троє людей, зокрема одна дитина. Вісімнадцять осіб поранені. Серед них – діти і вагітна.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
У Краснопільській громаді внаслідок скидання ВОГ з ворожого БпЛА поранення отримав один місцевий житель.
У Путивльській громаді через удар БпЛА поранено 11 осіб, з яких 2 дітей та вагітна жінка.
У Глухівській громаді через удар FPV-дрону травмовано одну особу (дитина, 10 років, ситуаційна реакція на стрес).
У Верхньосироватській громаді через обстріл з використанням БпЛА загинули 3 цивільні особи, з яких дитина (хлопчик, 5 років), 6 цивільних осіб поранено, серед яких 3 дітей.
Протягом доби, з ранку 23 червня до ранку 24 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 31 населеному пункту в 14 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби:
- 10 ударів РСЗВ;
- майже 30 скидань ВОГ з БпЛА;
- до 10 ударів КАБів.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Путивльській громаді пошкоджено 3 легкових автомобіля, будівлю магазину (скління вікон);
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Верхньосироватській громаді пошкоджено 29 приватних будинків, 4 автомобіля;
- у Краснопільській громаді пошкоджено будинок, гараж, автомобіль.
За добу вдалося евакуювати 248 людей. Повітряна тривога в області тривала 13 годин 07 хвилин.
- За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Сумщині Сили оборони відновили контроль над Андріївкою та загалом стабілізували ситуацію на лінії Кіндратівка–Юнаківка.