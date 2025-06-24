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Окупанти вбили чотирьох мешканців Херсонщини, а ще п'ятьох – поранили

Від російських атак страждали 29 населених пунктів області. 

Окупанти вбили чотирьох мешканців Херсонщини, а ще п'ятьох – поранили
Наслідки російського обстрілу Херсонської області 31 березня 2025 року
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби унаслідок російської агресії загинули четверо мешканців Херсонщини. Він атак ворога постраждали 29 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Гаврилівка, Дарʼївка, Дудчани, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Качкарівка, Микільське, Милове, Новоберислав, Нововоронцовка, Новодмитрівка, Наддніпрянське, Осокорівка, Олександрівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Садове, Софіївка, Станіслав, Чорнобаївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили магазин  та приватні автомобілі.

  • Перед цим через російську агресію одна людина загинула, а ще шестеро – поранені у області. 
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