Головне за понеділок, 23 червня: атака на Одещину, наслідки ударів по Києву та Краматорську, майже 130 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 127 бойових зіткнень, ворожі обстріли, підозра віцепрем'єру Чернишову. Яким запам’ятається 1216-й день повномасштабної війни.

У ніч на 23 червня Росія атакувала Київ дронами, також оголошували балістичну загрозу та загрозу крилатих ракет. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

Станом на 16 годину відомо про девʼятьох убитих і близько 34 пораненого, зокрема чотирьох дітей (серед них – дівчина 15 років). Ушпиталені 12 людей.

Серед жертв – дитина 11 років. Вона загинула разом із матір'ю.

Найбільше постраждав Шевченківський район, де росіяни зруйнували цілий під'їзд п'ятиповерхівки.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 червня на фронті від початку доби зафіксовано 127 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку доби відбулось майже пів сотні боєзіткнень.

Активні бойові дії точились також на Лиманському та Торецькому напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 червня – в новині.

Російська армія атакувала балістикою навчальний заклад у місті Білгород-Дністровський Одеської області, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами очільника ОВА, під завалами можуть бути працівники викладацького складу. Робота з ліквідації наслідків та пошуки тривають.

"Унаслідок російського удару в Білгород-Дністровському загинуло двоє людей. Щирі співчуття рідним та близьким…", — додав Кіпер.

Повідомляли щонайменше про дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані.

У Краматорську рятувальники вилучили з-під завалів 4-поверхового будинку, у який російська армія поцілила у суботу, тіло ще однієї жертви, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару завершені.

“Загалом надзвичайники вилучили з-під завалів частково зруйнованого багатоквартирного будинку тіла 5 осіб. Ще 4 людини отримали поранення”, ‒ зазначили у ДСНС.

Рятувальники додали, що розібрано 240 т зруйнованих конструкцій.

Росія готувала замах на голову СБУ Василя Малюка і керівника Головного управління розвідки міноборони Кирила Буданова.

Про це на зустрічі з журналістами 22 червня розповів сам Малюк .

А також - на президента Володимира Зеленського, брата голови Офісу президента – Дениса Єрмака, який, за словами Малюка, зараз служить у ГУРі снайпером, але працює і з дронами.

Ще однією жертвою мав стати журналіст Дмитро Гордон, повідомив Малюк.

Подробиці та інші заяви Малюка – в наших новинах.

Віцепрем'єру Олексію Чернишову оголосили підозру.

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.

Подробиці – в новині.

Генсек НАТО Марк Рютте анонсував участь Президента Володимира Зеленського і його команди "у кількох заходах упродовж наступних днів". Також він вкотре підтвердив непохитну підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

Про Рютте заявив під час пресконференції перед початком саміту НАТО у Гаазі, пише Укрінформ.

Генсек наголосив, що найбільш значною та прямою загрозою, яка постає перед Альянсом, залишається Росія. Москва продовжує війну проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану й Китаю, а також Білорусі. Такі дії союзників Росії виводять війну в Україні за межі регіонального конфлікту.

Сьогодні, 23 червня, Іран випустив декілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.

Про це повідомляє Axios з посиланням на ізраїльського та арабського чиновників.

“За словами ізраїльського чиновника, щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару та щонайменше одна ракета – в бік Іраку”, - йдеться у повідомленні.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!