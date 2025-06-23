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Сили оборони: нова воєнна кампанія ЗС РФ не має ефекту на фронті

Кампанія ворога на фронті розпочалася наприкінці весни.

Сили оборони: нова воєнна кампанія ЗС РФ не має ефекту на фронті
Російські військові на бронетранспортері рухаються в напрямку материкової України біля Армянська, Крим, 25 лютого 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Росіяни до осені прагнуть здобути хоч якісь результати на фронті, однак наразі кампанія, яку ворог розпочав з весни, ефекту не має.

Про це в ефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Скидається на те, що росіяни, виходячи з наявних ресурсів, хочуть провести літню кампанію, і впродовж цієї літньої кампанії чогось досягти до осені. Поки що воно так виглядає. Наразі ця компанія вже активно йде, вона розпочалася наприкінці весни. Ефекту вона поки що не має, але вони певно якось частково впевнені у своїх силах. Подивимось", — сказав він.

Трегубов додав, що не вбачає наявність конкретної символічної дати, на кшталт 9 травня, на яку б орієнтувалися росіяни в прагненні захопити українські міста.

  • "Літній" наступ росіян на Запорізькому напрямку розпочався ще навесні. Ворог збільшив кількість штурмових дій малими групами піхоти, підтримуючи високу інтенсивність бойових дій, щоб здійснити певне просування, — ЗСУ.
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