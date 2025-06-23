На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський дрон атакував маршрутку у Костянтинівці

Загинув водій автобуса.

Російський дрон атакував маршрутку у Костянтинівці
Фото: Сергій Горбунов

Російський дрон атакував маршрутку у Костянтинівці Донецької області. Унаслідок влучання дрона загинув водій, поранень зазнав пасажир автобуса.

Про це повідомив очільник Костянтинівської  МВА Сергій Горбунов.

"Внаслідок цієї атаки загинула одна цивільна особа — водій маршрутного автобуса, який саме перебував за кермом під час удару. Від отриманих тілесних ушкоджень, несумісних із життям, чоловік помер на місці", — ідеться у повідомленні.

Пасажир, який на момент влучання перебував у салоні маршрутки, зазнав тілесних ушкоджень та був госпіталізований.

Унаслідок удару пошкоджено маршрутний автобус.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies