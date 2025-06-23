Російський дрон атакував маршрутку у Костянтинівці Донецької області. Унаслідок влучання дрона загинув водій, поранень зазнав пасажир автобуса.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Внаслідок цієї атаки загинула одна цивільна особа — водій маршрутного автобуса, який саме перебував за кермом під час удару. Від отриманих тілесних ушкоджень, несумісних із життям, чоловік помер на місці", — ідеться у повідомленні.

Пасажир, який на момент влучання перебував у салоні маршрутки, зазнав тілесних ушкоджень та був госпіталізований.

Унаслідок удару пошкоджено маршрутний автобус.