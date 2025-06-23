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Окупанти упродовж дня знову обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області

Пошкоджені житлові будинки.

Окупанти упродовж дня знову обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти упродовж дня знову атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами і били з артилерії. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Протягом дня від ударів російської армії потерпали Нікополь і Покровська громада. Агресор скеровував FPV-дрони та обстрілював з артилерії. 

Унаслідок обстрілів пошкоджені багатоповерхівка і ще два багатоквартирні будинки. 5 приватних осель, гараж. Понівечена господарська споруда, 2 – зруйновані. 

Минулося без загиблих та постраждалих.
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