Уночі ЗСУ уразили нафтобазу "Комбінат "Атлас" у Ростовській області РФ

У ніч на 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з Ракетними військами та артилерією, завдали ураження по нафтобазі "Комбінат "Атлас", що у Ростовській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Комбінат використовується для забезпечення окупантів пально-мастильними матеріалами, що воюють на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

"Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Це вже не перший удар Сил оборони по цій нафтобазі. Так, наприклад її уражали в кінці листопада минулого року.