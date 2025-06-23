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Уночі ЗСУ уразили нафтобазу "Комбінат "Атлас" у Ростовській області РФ

Комбінат використовується для забезпечення паливом окупантів на Донбасі.

Уночі ЗСУ уразили нафтобазу "Комбінат "Атлас" у Ростовській області РФ
Фото: Генштаб

У ніч на 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з Ракетними військами та артилерією, завдали ураження по нафтобазі "Комбінат "Атлас", що у Ростовській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Комбінат використовується для забезпечення окупантів пально-мастильними матеріалами, що воюють на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

"Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні. 

Це вже не перший удар Сил оборони по цій нафтобазі. Так, наприклад її уражали в кінці листопада минулого року
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