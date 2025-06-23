Уночі ЗСУ уразили нафтобазу "Комбінат "Атлас" у Ростовській області РФ

У ніч на 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з Ракетними військами та артилерією, завдали ураження по нафтобазі "Комбінат "Атлас", що у Ростовській області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Комбінат використовується для забезпечення окупантів пально-мастильними матеріалами, що воюють на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
"Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Це вже не перший удар Сил оборони по цій нафтобазі. Так, наприклад її уражали в кінці листопада минулого року.