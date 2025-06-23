Зеленський та Стармер зустрілись з українськими бійцями, які проходять підготовку у Великобританії

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Великобританії Кір Стармер зустрілися та поспілкувалися з українськими захисниками й захисницями, які проходять підготовку за програмою Interflex.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Завдяки підтримці Великої Британії близько 58 тисяч людей пройшли навчання в межах “Інтерфлексу”. Програма працює вже третій рік, до неї приєдналися 13 країн. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашій армії ставати сильнішою. Разом із партнерами будемо й надалі покращувати можливості для тренування військових”, - зазначив президент України.

Володимир Зеленський додав, що за лічені тижні українські захисники завершать тренування і відправляться боронити Україну.