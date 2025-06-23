​Володимир Зеленський завтра виступить з промовою у парламенті Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський завтра, 24 червня, виступить з промовою в Палаті представників Нідерландів.

Про це повідомляє видання NOS.

Зазначається, що виступ відбудеться на запрошення більшості членів Палати представників під час спільного засідання членів Сенату та Палати представників.

Виступ Володимира Зеленського розпочнеться близько 16:00. Щоб звільнити для цього місце в розкладі, щотижневу годину запитань буде скасовано.

“Це вже третій виступ президента перед нідерландськими парламентарями. У березні 2022 року це було зроблено через відеозв'язок. Рік потому Зеленський прибув до Сенату 4 травня на спільне засідання Генеральних штатів”, - нагадали NOS.