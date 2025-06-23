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Володимир Зеленський прибув до Великої Британії

Президент обговорюватиме оборону. 

Володимир Зеленський прибув до Великої Британії
Лондон, Велика Британія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 23 червня, прибув із робочим візитом до Великої Британії. Про це повідомив журналістам його радник Дмитро Литвин.

Метою візиту є, зокрема, поглиблення оборонної співпраці. Про те, що сьогодні він відвідає Британію, президент сам повідомив у своїх соцмережах ще вранці.

"Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це – про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів", – сказав він. 

Чи матиме його поїздка продовження у Гаазі, де завтра стартує саміт НАТО, поки невідомо. 20 червня президент казав, що не не вирішив точно, чи їхати на зустріч з лідерами країн Альянсу. 

  • Це вже не перша поїздка українського президента до Великої Британії цього року. Саме в Лондоні він зупинявся після того, як його візит до Вашингтона завершився перепалкою з президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. 
  • Прем'єр-міністр Кір Стармер є одним з лідерів "коаліції охочих" – об'єднання країн, які перебрали на себе лідерську роль у підтримці українців після зміни адміністрації США. 
  • Загальна підтримка, надана Україні Великою Британією, сягнула вже 18 млрд фунтів стерлінгів. 
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