У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб

Французька поліція затримала 12 підозрюваних після того, як 145 осіб повідомили про уколи шприцами під час щорічного фестивалю вуличної музики в країні.

Про це пише The Guardian з посиланням на чиновників.

Участь у Святі музики у суботу ввечері взяли мільйони людей у всій Франції. Влада повідомляла про “безпрецедентні натовпи” в Парижі. Перед святкуванням в соціальних мережах з'явилася повідомлення зі закликами атакувати жінок під час святкування.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що про уколи повідомили 145 осіб у всіх регіонах Франції. Паризька поліція повідомила про 13 випадків у столиці.

Невідомо, чи людей кололи наркотиками, аби зґвалтувати на побаченні, зокрема рогіпнолом або ГОМК. Їх нападники використовують для того, щоб зробити жертв дезорієнтованими або непритомними та вразливими до сексуального насильства.

“Деяких жертв було доставлено до лікарні для проведення токсикологічних тестів”, – повідомили в уряді.

Чотирнадцять учасників святкування отримали серйозні поранення, зокрема 17-річний юнак був госпіталізований після того, як його знайшли на вулиці з ножовими пораненнями нижньої частини живота.

Міністерство внутрішніх справ повідомило про арешт 12 підозрюваних у всій країні. Чотирьох зі затриманих у південно-західному місті Ангулем підозрюють у нападі на близько 50 жертв, повідомило джерело в поліції. Окрім цих підозрюваних, під час фестивалю за різними обвинуваченнями було затримано понад 370 осіб, зокрема майже 90 осіб у Парижі.