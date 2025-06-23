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Іспанія закликала призупинити дію угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем

Також країна вимагатиме ембарго на продаж зброї Ізраїлю та розширення списку осіб, проти яких застосовуються санкції.

Іспанія закликала призупинити дію угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що вимагатиме негайного призупинення дії угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем через порушення прав людини.

Його цитує The Guardian. 

"Якщо угода про асоціацію базується на правах людини, то цілком нормально, що ми сьогодні негайно призупиняємо дію цієї угоди та рухаємося далі", – сказав він.

Міністр заявив, що саме тому вимагатиме призупинення дії угоди про асоціацію, ембарго на продаж зброї Ізраїлю та розширення списку осіб, проти яких застосовуються санкції. Зокрема до тих, хто перешкоджатиме рішенню про створення двох держав. 

Іспанський міністр додав, що Європа "повинна проявити мужність на користь миру, міжнародного права" та захищати цінності, які вона покликана відстоювати.

  • Ще у травні цього року голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз перегляне так звану угоду про асоціацію, що регулює його політичні та економічні зв'язки з Ізраїлем, через “катастрофічну” ситуацію у Смузі Гази.
  • Згідно з пактом, який набув чинності у 2000 році, ЄС та Ізраїль погодилися, що їхні відносини “будуть базуватися на повазі до прав людини та демократичних принципів, якими вони керуються у своїй внутрішній та міжнародній політиці”.
  • Щоб зупинити цю угоду, необіхдна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС. У випадку ж часткового призупинення, наприклад, у сферах торгівлі чи енергетики, достатньо кваліфікованої більшості.
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