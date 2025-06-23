Євросоюз та Канада готуються підписати пакт безпеки перед самітом НАТО

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Брюсселя пізно в неділю для участі в зустрічах.

Очікується, що Європейський Союз та Канада підпишуть пакт про партнерство у сфері безпеки та оборони, обговоривши шляхи тіснішої співпраці на саміті НАТО, який стартує завтра у Гаазі, пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Брюсселя пізно в неділю для участі в зустрічах, і однією з цілей його уряду є участь Канади в SAFE ‒ спільному фонді військових кредитів ЄС на суму 150 мільярдів євро.

Запропонована домовленість прокладе шлях для Канади та членів ЄС до об'єднання оборонних закупівель, що зробить доступ до боєприпасів швидшим та дешевшим, а також об'єднає ресурси для придбання дорогих і складних оборонних систем.

Карні виграв вибори у квітні, пообіцявши зміцнити глобальні та економічні позиції Канади шляхом налагодження міцніших торговельних та безпекових зв'язків з неамериканськими союзниками після того, як президент Дональд Трамп розпалив глобальну торговельну війну та висловив погрози суверенітету Канади.

ЄС також вів переговори з неамериканськими країнами щодо питань торгівлі та оборони у відповідь на натяки Трампа на те, що він відмовиться від участі США у гарантуванні безпеки в Європі.

I’m in Brussels to launch a new era of partnership between Canada and the European Union — for the benefit of workers, businesses, and our security on both sides of the Atlantic. pic.twitter.com/R33AYKtMLn — Mark Carney (@MarkJCarney) June 22, 2025

Раніше стало відомо, що країни НАТО узгодили комюніке саміту: держави зобов'язуються витрачати 5% ВВП на оборону та безпеку до 2035 року.