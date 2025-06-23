Члени НАТО погодилися витрачати на оборону 5% ВВП, крім Іспанії

Країни НАТО узгодили комюніке саміту, який повинен відбутися наступного тижня у Гаазі. Держави зобов'язуються витрачати 5% ВВП на оборону та безпеку до 2035 року.
Як пише Reuters з посиланням на анонімних співрозмовників, Іспанія теж схвалила документ, але заявила, що не витрачатиме стільки.
Попереднюю версію комюніке заблокував прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Однак дипломатам вдалося досягти згоди із Іспанією, змінивши у тексті комюніке формулювання з "ми зобовʼязуємося" на "союзники зобовʼязуються". Це дозволило Санчесу стверджувати, що зобовʼязання не застосовуватиметься до його країни.
У листі, з яким ознайомилося агентство Reuters, генсек Альянсу Марк Рютте повідомив Санчесу, що Іспанія матиме "гнучкість у визначенні власного суверенного шляху" для досягнення своїх цілей щодо військового потенціалу, узгоджених з НАТО.
НАТО поки не оприлюднило текст комюніке, який стане офіційним лише після того, як його схвалять лідери 32 країн-членів Альянсу на саміті.
За оцінками НАТО, Іспанія витратила 1,24% ВВП на оборону у 2024 році, або близько 19,8 мільярда доларів. Це є найнижчими оборонними витратами в альянсі.
Спочатку Рютте пропонував країнам досягти нової цілі у 5% від ВВП до 2032 року, але, за словами дипломатів, кінцевий термін у остаточному тексті – 2035 рік. Також у 2029 році ціль переглянуть.
- Нову ініціативу зі збільшення витрат до 5% ВВП просуває президент США Дональд Трамп. За пропозицією Марка Рютте, 3,5% мали б бути спрямовані на оборону безпосередньо, ще 1,5% — на ширші безпекові потреби.
- Державний секретар США Марко Рубіо навесні заявив, що всі члени НАТО домовляться про мету витрачати еквівалент 5% ВВП на оборону протягом наступного десятиліття до саміту НАТО 2025 року в червні. У цьому саміті участь візьме і сам Дональд Трамп.
- Днями стало відомо, що Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону. Прем'єр країни запевнив, що країна може виконати всі свої зобов'язання перед Альянсом, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.