Члени НАТО погодилися витрачати на оборону 5% ВВП, крім Іспанії

Країни НАТО узгодили комюніке саміту, який повинен відбутися наступного тижня у Гаазі. Держави зобов'язуються витрачати 5% ВВП на оборону та безпеку до 2035 року.

Як пише Reuters з посиланням на анонімних співрозмовників, Іспанія теж схвалила документ, але заявила, що не витрачатиме стільки.

Попереднюю версію комюніке заблокував прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Однак дипломатам вдалося досягти згоди із Іспанією, змінивши у тексті комюніке формулювання з "ми зобовʼязуємося" на "союзники зобовʼязуються". Це дозволило Санчесу стверджувати, що зобовʼязання не застосовуватиметься до його країни.

У листі, з яким ознайомилося агентство Reuters, генсек Альянсу Марк Рютте повідомив Санчесу, що Іспанія матиме "гнучкість у визначенні власного суверенного шляху" для досягнення своїх цілей щодо військового потенціалу, узгоджених з НАТО.

НАТО поки не оприлюднило текст комюніке, який стане офіційним лише після того, як його схвалять лідери 32 країн-членів Альянсу на саміті.

За оцінками НАТО, Іспанія витратила 1,24% ВВП на оборону у 2024 році, або близько 19,8 мільярда доларів. Це є найнижчими оборонними витратами в альянсі.

Спочатку Рютте пропонував країнам досягти нової цілі у 5% від ВВП до 2032 року, але, за словами дипломатів, кінцевий термін у остаточному тексті – 2035 рік. Також у 2029 році ціль переглянуть.