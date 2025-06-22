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Удар по Краматорську: четверо загиблих, тривають пошуки (оновлено)

Поранення отримали чотири людини.

У Краматорську триває аварійно-рятувальна операція на місці вчорашнього удару росіян по чотирьохповерхівці. Станом на 17:40 на місці обстрілу з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, під завалами частково зруйнованого будинку може залишатися ще одна людина.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

“Загалом внаслідок обстрілу 4 людини загинули, ще 4 отримали поранення”, ‒ йдеться у пресрелізі рятувальників.
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