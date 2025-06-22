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Ізраїль заявив про вбивство ще трьох іранських командирів

Зокрема йдеться про ліквідацію Саїда Ізаді, відповідального за координацію з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

Ізраїль заявив про вбивство ще трьох іранських командирів
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар
Фото: EPA/UPG

Ізраїль заявив, що ліквідував вчора ще трьох іранських командирів, повідомляє France24.

За словами міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара, кампанія Ізраїлю затримала ймовірний прогрес Тегерана у розробці ядерної зброї на два роки.

Ізраїльські військові заявили, що удар у Кумі на південь від Тегерана “успішно вразив високопосадовця Ірану Саїда Ізаді, відповідального за координацію з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС”.

Вони додали, що протягом ночі було вбито ще двох командирів Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

За повідомленнями іранських ЗМІ, Корпус вартових ісламської революції заявив, що п'ятеро його членів загинули внаслідок нападів на Хоррамабад. Вони не згадали Ізаді, який був у санкційних списках США та Великої Британії, але заявили, що Ізраїль також атакував будівлю в Кумі, де загинули 16-річний підліток, а двоє людей отримали поранення.

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Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який відповідав за запуски безпілотників.
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