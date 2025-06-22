В ЄС закликали до переговорів на тлі ударів США по ядерних об'єктах Ірану

Глава європейської дипломатії Кая Каллас у мережі "Х" закликала запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході на тлі ударів США по Ірану та сісти за стіл переговорів.
Каллас закликала всі сторони конфлікту "зробити крок назад, повернутися за стіл переговорів та запобігти подальшій ескалації".
Міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію на Близькому Сході у понеділок, 23 червня.
"Ірану не можна дозволити розробити ядерну зброю, адже це загрожує міжнародній безпеці", – наголосила очільниця євродипломатії.
- Уночі 22 червня США завдали ударів по трьох важливих ядерних об'єктах Ірану.
- Збройні сили Ємену заявили про готовність вступити у війну на Близькому Сході після атаки США по ядерних об’єктах Ірану.