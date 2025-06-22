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Головне за ніч та ранок неділі, 22 червня: ФАБи на Слов'янськ, понад 170 боєзіткнень, удари США по Ірану

Нічна повітряна атака, 171 бойове зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, заяви Головнокомандувача Сирського.

Головне за ніч та ранок неділі, 22 червня: ФАБи на Слов'янськ, понад 170 боєзіткнень, удари США по Ірану
Фото: Вадим Філашкін

Уранці 22 червня російська армія завдала авіаударів по промисловій зоні міста Слов'янськ на Донеччині, повідомляють очільник МВА Вадим Лях та ДСНС Донеччини.

А пізно ввечері 21 червня російські війська вдарили чотирма ФАБ-250 по центральній частині Слов'янська — пряме влучання відбулось у будинки по одній із вулиць. Загинув юнак, троє людей дістали поранення.

Пошкоджені багатоповерхівки, гуртожиток, три десятки приватних будинків, лікарня, автівки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Армія РФ продовжує наступальні дії на Покровському, Лиманському і Торецькому напрямках.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора.

На Лиманському напрямку сталося 21 бойове зіткнення. Ворог намагався йти вперед поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, сім засобів ракетних військ і артилерії, один склад з боєприпасами та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1100 окупантів, 9 танків, майже 40 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже близько 1011490 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 22 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 та 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Основний напрямок удару – Чернігівщина. "Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський під час зустрічі з журналістами прокоментував ситуацію на Сумщині і в Курській області РФ, поінформував кореспондент LB.ua.

На Сумщині Сили оборони відновили контроль над Андріївкою та загалом стабілізували ситуацію на лінії Кіндратівка–Юнаківка.

Головнокомандувач зокрема нагадав, що “свого часу наша Курська операція відтягнула майже 63 тисячі російських військових, а сумарно з північнокорейцями – близько 70 тисяч. Це дало нам змогу послабити тиск противника на основних напрямках, дало можливість перегрупувати війська. І взяття ворогом Покровська, анонсоване ще з вересня 2024 року, досі не відбулося зокрема й завдяки проведенню нами Курської операції”.

На Північнослобожанському напрямку РФ зосередила близько 50 тисяч осіб. Активні дії ЗСУ на Курщині знову зірвали плани ворога щодо наступу.

Про інші заяви Сирського – в наших новинах, зокрема тут і тут

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що Штати приєдналися до атак по Ірану. Зокрема американські війська вдарили по ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

За словами Трампа, на головний об'єкт у Фордо було скинуто "повне корисне навантаження бомб". "Вітаємо наших великих американських воїнів. Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. НАСТАВ ЧАС МИРУ!" — написав Трамп і назвав атаки "історичним моментом для США, Ізраїлю та світу", адже Іран "тепер має погодитись закінчити цю війну".

Як пише BBC, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні заявив, що Іран "не зазнав серйозного удару, позаяк матеріали вже були вивезені" з усіх трьох ядерних об'єктів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за удари по іранських ядерних об'єктах і наголосив, що "історія запам’ятає цей день".

Водночас Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував американські удари по ядерних об'єктах Ірану, як, за словами генсека, шкодять міжнародному миру й безпеці.

У відповідь на атаки США Тегеран запустив 27 балістичних ракет по Хайфі і центральній частині Ізраїлю.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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