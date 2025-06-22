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Іран, у відповідь на атаки США, вдарив по Ізраїлю

Тегеран запустив 27 балістичних ракет по Хайфі і центральній частині Ізраїлю.

Іран, у відповідь на атаки США, вдарив по Ізраїлю
Ізраїльська система протиповітряної оборони "Залізний купол" перехоплює балістичні ракети, випущені з Ірану над Тель-Авівом
Фото: EPA/UPG

У відповідь на нічні удари США по ядерних об'єктах, Іран здійснив атаку балістичними ракетами на Ізраїль. Відомо, що Тегеран застсував щонайменше 27 балістичних ракет.

Про це пише Times of Israel.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, Іран випустив балістику у дві хвилі, ракети атакували місто Хайфа на півночі Ізраїлю та центральну частину країни. Перша хвиля налічувала 22 ракети, а друга — п’ять.

За інформацією директора служби екстреної медичної допомоги падіння ракет і уламків зафіксовано на понад 10 локаціях по всій країні. Відомо про 11 постраждалих у центральних і північних районах Ізраїлю.
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