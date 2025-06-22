Росіяни за добу вбили та поранили 15 цивільних на Донеччині

Від початку російського вторгнення на Донеччині загинули 3273 людини.

За добу від російських обстрілів Донеччини загинули двоє цивільних людей, ще тринадцять дістали поранення.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 21 червня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Слов'янську і Костянтинівці. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Поранень зазнали жителі Слов’янська, Костянтинівки, Покровська, Семенівки, Краматорська, Білокузьминівки та Іллінівки.

Загалом від початку російського вторгнення на Донеччині загинули 3273 людини та 7348 – дістали поранення. Загальна кількість жертв російської агресії вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

Пізно ввечері 21 червня ворог обстріляв промислову та житлову забудову Краматорська на Донеччині.