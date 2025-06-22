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Росіяни упродовж доби завдали 425 ударів по Запорізькій області

Окупанти здійснили 5 авіаударів по прифронтових населених пунктах.

Росіяни упродовж доби завдали 425 ударів по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

За минулу добу російські війська завдали 425 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог здійснив п'ять авіаційних обстрілів Степногірська, Малих Щербаків, Гуляйполя та Щербаків", — ідеться у повідомленні.

За його даними, 308 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Магдалинівку Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Сім обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоандріївку та Щербаки.

105 артударів завдано по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшли шість повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир.
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