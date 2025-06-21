«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСуспільствоПодії

На Вінниччині внаслідок ураження електричним струмом на вагоні потяга постраждав підліток

Хлопця у вкрай тяжкому стані доправлено до Центру термічної травми.

На Вінниччині внаслідок ураження електричним струмом на вагоні потяга постраждав підліток
Фото: ДСНС

На Вінниччині внаслідок ураження електричним струмом на вагоні потяга постраждав підліток, повідомляє ДСНС.  

Сьогодні ввечері, 21 червня, у м. Гнівань 13-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона. На момент прибуття рятувальників дитина перебувала на землі між коліями.

Бійці ДСНС разом із поліцейськими дістали підлітка та передали його бригаді "швидкої".

Хлопця у вкрай тяжкому стані доправлено до Центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні.

Рятувальники закликають батьків пояснювати дітям, що залізниця – не місце для ігор і розваг. Контактна мережа перебуває під високою напругою. Навіть без дотику вона здатна смертельно вразити струмом: “Пильнуйте дітей. Говоріть із ними. Тут ціна помилки – життя”.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies