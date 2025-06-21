Франція створює ще один фонд у €200 млн для України на підтримку відбудови та євроінтеграції

Французькі партнери розширили фінансування через велику кількість заявок від французьких підприємств на участь у проєктах.

Франція створює ще один фонд у 200 мільйонів євро на підтримку проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком – додатково до першої угоди на 200 млн, повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв за результатами зустрічі з уповноваженим президента Франції П'єром Ельброном та генеральним директором Agence Française de Développement (AFD) Ремі Ріу.

Він зазначив, що це стало можливим через велику увагу з боку французьких підприємств до конкурсу в рамках грантової угоди, підписаної торік. Заявок на участь подали втричі більше, ніж передбачала програма, тож французькі партнери розширили фінансування.

Соболєв повідомив, що новий фонд працюватиме за дещо іншим принципом: частина коштів – з французького бюджету, частина — у співфінансуванні, наприклад, коштами українських державних чи приватних компаній, міжнародних партнерів, іноземних фондів та урядів. Проєкти також реалізовуватимуться у партнерстві з французьким і українським бізнесом.

Також перший заступник міністра економіки розповів, що міністерство поглиблюватиме співпрацю з AFD, яке вже рік має офіційне представництво Україні і реалізує ряд дієвих програм підтримки.

Він додав, що на зустрічі сторони обговорили також співробітництво в галузі корпоративного управління і приватизації, забезпечення обладнанням промислових підприємств, подальшу підготовку до Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі 10-11 липня цього року.