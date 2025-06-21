Зеленський: над виготовленням "Орешника" працюють 39 компаній, з них 21 – не під санкціями

У виготовленні російського ракетного комплексу “Орешник” задіяні 39 компаній, і з них 21 – не під санкціями. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 20 червня.

Відсутність санкцій проти цих фірм означає, що для виробництва цієї російської зброї продовжують постачати деталі. Хоча обмежувальни заходи якраз і завадили б подальшому виготовленню.

“І тому абсолютно незрозуміло, чому не накладати терміново санкції. Це точно спрацює, бо “Орєшнік” виготовляється, як ми бачимо, непросто і довго. Хоча є багато інших компаній, на які накладені санкції, з оборонно-промислового комплексу Росії. Коли на них накладають санкції, тоді іноземним компаніям, які передають компоненти, дуже складно це робити”, – пояснив президент.

Загалом найбільше коштів Росії приносить саме енергетика, тож санкції потрібно застосовувати і проти неї.

"Безумовно, їм дуже складно рухатись, коли накладені санкції на банківську систему. Але вони мають шляхи і крипту використовують, і обхідні моделі. Але є Індія, є Китай, є Туреччина і інші країни – колишні республіки Радянського Союзу, через які вони працюють. Тобто, санкції на банківську систему точно уповільнюють процес і створюють складнощі. Є думки, що банківська система більш дієва. А я вважаю, що більш дієва енергетична. Тому я просив партнерів – давайте санкції накладати і на банківську, і на енергетику, раз ці дві сфери найдієвіші", – сказав президент.

Саме енергетика, на переконання українського президента, наповнює тіньову російську економіку і дає кошти на купівлю зброю та участі військ КНДР у війні. Україна наполягає, аби прайскеп на російську енергетику встановили на рівні $30 – тоді є шанс, що реальну вартість встановлять хоча б у 40-45 доларів. Зараз це 60 доларів за барель.

Також треба унеможливити отримання Росією західного обладнання. найближчих часом Москва розраховує отримати 860 верстатів для ОПК.

"Що важливо, 52 компанії із Китаю поставляють ці верстати. 15 компаній від Тайваню, від Німеччини 13 компаній, від Чехії 8 компаній, від Південної Кореї 6 компаній, Японія 3 компанії, Індія 3 компанії, одна компанія зовсім трішки поставляє компоненти з США. Є навіть назви цих компаній, вони відомі. Ми передали всю цю інформацію всім країнам, нашим партнерам, всім – і ЄС, і США. Це новий підхід. Ми дуже просимо на ці компанії на всі накласти санкції. Що можуть зробити ці компанії, якщо вони будуть боятися застосування санкцій? Так як сучасні верстати, які поставлялися сучасними світовими компаніями, важливо, що вони працюють з електронікою на відстані. І ці компанії можуть реально їх відключити, і ці верстати не будуть працювати. І це реально уповільнення процесу. Тобто це без зброї як роззброювати Росію, важливий момент. Сьогодні служба зовнішньої розвідки показала мені список, там 26 країн, в які вони відправили відповідну інформацію", – сказав Зеленський.

Про те, що Росія використовує для виробництва "Орешника" компоненти західних країн ще взимку писала Financial Times. Видання зазначає, що Московський інститут теплотехніки, концерн “Сузір’я” та “Титан-Баррикади” розробляють “Орешник” із використанням устаткування японської компанії Fanuc та німецьких Siemens і Haidenhain. Зазначені компанії виробляють системи управління для верстатів із ЧПУ.

"Орешник" – балістична ракета проміжної дальності. Росія вже використовувала її для ударів по Україні.



