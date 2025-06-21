У Нікополі рятувальники ліквідували спричинену обстрілом РФ пожежу

Сьогодні, 21 червня, рятувальники у Нікополі ліквідували спричинену обстрілом РФ пожежу.
Про це повідомили у ДСНС.
Вдень російські війська атакували місто Нікополь FPV-дронами. Внаслідок обстрілу загорівся газовий модуль на автозаправній станції площею 8 кв. м.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Загиблих та постраждалих немає.
До гасіння залучено 6 рятувальників та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.
- Минулої доби від російських ударів потерпали Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. Через обстріли пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінія електропередач та газогін.