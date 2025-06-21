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У Нікополі рятувальники ліквідували спричинену обстрілом РФ пожежу

Горів газовий модуль на автозаправній станції.

У Нікополі рятувальники ліквідували спричинену обстрілом РФ пожежу
Ліквідація наслідків обстрілу
Фото: ДСНС

Сьогодні, 21 червня, рятувальники у Нікополі ліквідували спричинену обстрілом РФ пожежу.

Про це повідомили у ДСНС. 

Вдень російські війська атакували місто Нікополь FPV-дронами. Внаслідок обстрілу загорівся газовий модуль на автозаправній станції площею 8 кв. м.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Загиблих та постраждалих немає.

До гасіння залучено 6 рятувальників та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Наслідки російського обстрілу
Фото: ДСНС
Наслідки російського обстрілу

  • Минулої доби від російських ударів потерпали Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. Через обстріли пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінія електропередач та газогін.
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