У Нікополі рятувальники ліквідували спричинену обстрілом РФ пожежу

Горів газовий модуль на автозаправній станції.

Сьогодні, 21 червня, рятувальники у Нікополі ліквідували спричинену обстрілом РФ пожежу.

Про це повідомили у ДСНС.

Вдень російські війська атакували місто Нікополь FPV-дронами. Внаслідок обстрілу загорівся газовий модуль на автозаправній станції площею 8 кв. м.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Загиблих та постраждалих немає.

До гасіння залучено 6 рятувальників та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Фото: ДСНС Наслідки російського обстрілу