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ГУР: Росія примусово вербує громадян Центральної Азії для війни проти України

З мобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи, які використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту.

ГУР: Росія примусово вербує громадян Центральної Азії для війни проти України
Фото: ГУР МОУ

Росія примусово вербує трудових мігрантів із Центральної Азії війни проти України. З них формують окремі підрозділи та використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту.

Про це інформує ГУР МОУ.

Як зазначають у розвідці цілями примусової мобілізації РФ стають громадяни країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану. Йдеться передусім про трудових мігрантів, які прибувають до РФ у пошуках заробітку.

Представники російської армії вводять в оману іноземців обіцянками “швидкого заробітку” за короткостроковими контрактами. Насправді ж шанси не лише заробити, а й вижити – мінімальні. Більшість таких "добровольців" гине.

"Серед нещодавно знищених найманців із числа громадян Узбекистану і Таджикистану: 

Умаров Сирожиддін Сабирджанович, рядовий 164 окремої мотострілецької бригади (в/ч 11740), жетон АВ-986480, народився 19 березня 1984 року, м. Ташкент.

Холбувозода Мухаммад Файзулло, позивний «Басмач», рядовий 1 мотострілецького полку (в/ч 31135), жетон АБ-052894, народився 28 січня 1984 року. Контракт підписав 25 лютого 2025 року", — ідеться у повідомленні. Із мобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи, які переважно використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту. "Навіть у разі виживання після служби на фронті такі комбатанти не можуть повернутися до нормального життя: в країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою довгострокового ув’язнення", додають у розвідці.
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