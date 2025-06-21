ЦПД: окупанти змушують аграріїв на ТОТ здавати українське зерно до російських резервів

На тимчасово окупованих територіях України стартував сезон примусової здачі зерна в російські резерви.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Окупанти створили "зернових операторів", через яких українські аграрії вимушені продавати пшеницю до Росії за заниженими цінами — 7–8 тис. рублів ($80–90) за тонну, що вдвічі менше від ринку РФ ($150–220) та набагато дешевше за ціни в Україні ($230–260).

"Ворог використовує адміністративний тиск, погрожуючи відмовами в "деклараціях відповідності". Із січня 2025 року окупанти скасували вже 357 декларацій на 487 тис. тонн зерна начебто через "порушення норм безпеки", — ідеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, на ТОТ немає вільного ринку. РФ монополізувала торгівлю зерном, усунувши конкуренцію між покупцями, та взяла під контроль логістику, що дозволяє окупантам диктувати занижені ціни, не враховуючи реальну ринкову вартість.