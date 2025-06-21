Упродовж доби ворог атакував Харківщину з різних видів озброєння

Протягом минулої доби російська армія атакувала 6 населених пунктів Харківської області. На щастя, без постраждалих.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 30 некерованих авіаційних ракет;
- 6 КАБ;
- 6 БпЛА типу "Шахед";
- 1 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 3 fpv-дрони.
Унаслідок ворожих ударів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Харківському районі в селі Цупівка пошкоджено електромережі, у Куп'янську пошкоджено трансформатор, а в селі Осадьківка — автомобіль.
У Богодухівському районі в Івашках пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж, а в Ізюмському районі у Миколаївці пошкоджено автобусну зупинку, паркан.
- Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Кременчуцької громади на Полтавщині. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.