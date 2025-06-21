Упродовж доби ворог атакував Харківщину з різних видів озброєння

Шість населених пунктів обалсті опинилися під ворожими ударами.

Протягом минулої доби російська армія атакувала 6 населених пунктів Харківської області. На щастя, без постраждалих.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

30 некерованих авіаційних ракет;

6 КАБ;

6 БпЛА типу "Шахед";

1 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Ланцет";

3 fpv-дрони.

Унаслідок ворожих ударів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Харківському районі в селі Цупівка пошкоджено електромережі, у Куп'янську пошкоджено трансформатор, а в селі Осадьківка — автомобіль.

У Богодухівському районі в Івашках пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж, а в Ізюмському районі у Миколаївці пошкоджено автобусну зупинку, паркан.