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Упродовж доби ворог атакував Харківщину з різних видів озброєння

Шість населених пунктів обалсті опинилися під ворожими ударами.

Упродовж доби ворог атакував Харківщину з різних видів озброєння
наслідки обстрілу Харківщини 31 травня 2025 року

Протягом минулої доби російська армія атакувала 6 населених пунктів Харківської області. На щастя, без постраждалих.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 30 некерованих авіаційних ракет;
  • 6 КАБ;
  • 6 БпЛА типу "Шахед";
  • 1 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 3 fpv-дрони.

Унаслідок ворожих ударів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Харківському районі в селі Цупівка пошкоджено електромережі, у Куп'янську пошкоджено трансформатор, а в селі Осадьківка — автомобіль.

У Богодухівському районі в Івашках пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж, а в  Ізюмському районі у Миколаївці пошкоджено автобусну зупинку, паркан.
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