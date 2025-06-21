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Окупанти скинули 10 КАБів на Сумщину упродовж доби, є поранені

За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 10 хвилин.

Окупанти скинули 10 КАБів на Сумщину упродовж доби, є поранені
руйнування на Сумщині після російських обстрілів

Упродовж доби російські окупанти атакували Сумщину КАБами та скидали ВОГ з дронів. Унаслідок обстрілів постраждала цивільна. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 20 червня до ранку 21 червня 2025 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 10 територіальних громадах області", — ідеться у повідомленні.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. У Сумській громаді внаслідок атаки вородого БпЛА травмовано 75-річну жінку.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби:

  • понад 30 скидань ВОГ з БпЛА;
  • до 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Сумській громаді пошкоджена покрівля, близько 20 вікон у двох 5-ти поверхових житлових будинках.

За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 10 хвилин.
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