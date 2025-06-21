Окупанти скинули 10 КАБів на Сумщину упродовж доби, є поранені

За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 10 хвилин.

руйнування на Сумщині після російських обстрілів

Упродовж доби російські окупанти атакували Сумщину КАБами та скидали ВОГ з дронів. Унаслідок обстрілів постраждала цивільна.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 20 червня до ранку 21 червня 2025 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 10 територіальних громадах області", — ідеться у повідомленні.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. У Сумській громаді внаслідок атаки вородого БпЛА травмовано 75-річну жінку.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби:

понад 30 скидань ВОГ з БпЛА;

до 10 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Сумській громаді пошкоджена покрівля, близько 20 вікон у двох 5-ти поверхових житлових будинках.

За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 10 хвилин.