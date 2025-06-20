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Міністри країн Північної Європи і Балтії закликали заборонити в’їзд росіянам, які брали участь у війні проти України

"Держави-члени мають вжити всіх необхідних заходів, щоб особи, які були завербовані російськими збройними силами або іншими воєнізованими структурами, не могли підривати безпеку ЄС", - йдеться у спільній заяві.

Міністри країн Північної Європи і Балтії закликали заборонити в’їзд росіянам, які брали участь у війні проти України
кордон між Естонією і Росією
Фото: EPA/UPG

Глави МВС Литви, Латвії, Естонії, Норвегії, Польщі, Швеції та Фінляндії заявили, що загрози з боку Росії збережуться навіть після завершення бойових дій в Україні.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій у Таллінні, повідомляє LRT.

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У документі зазначили, що сотні тисяч громадян РФ брали участь або досі беруть участь у війні проти України. Особи з таким досвідом можуть поповнити лави російських організованих злочинних угруповань і становити серйозну кримінальну загрозу для внутрішньої безпеки ЄС.

«Держави-члени мають вжити всіх необхідних заходів, щоб особи, які були завербовані російськими збройними силами або іншими воєнізованими структурами, не могли підривати безпеку ЄС чи вільно пересуватись територією Шенгенської зони», – наголосили міністри.

Вони закликали до заборони на видачу віз та посвідок на проживання особам, які брали участь в агресивній війні проти України.

У заяві також зазначено, що ЄС має продовжувати інвестувати у зміцнення своїх зовнішніх кордонів, зокрема за допомогою сучасної інфраструктури та технологій. Міністри підкреслили важливість систем боротьби з безпілотниками, які дозволять виявляти, відстежувати та нейтралізувати загрози з повітря.

«Сучасна прикордонна інфраструктура повинна включати надійний і стримуючий потенціал у сфері дронів. Комплексні системи протидії БПЛА є критично важливими на наших кордонах», – йдеться в документі.

Учасники зустрічі також закликали ЄС і країни-члени активніше боротися з гібридними загрозами, підвищувати захищеність критичної інфраструктури, викривати терористичні мережі та протидіяти насильницькому екстремізму та організованій злочинності.

«Європейський Союз, НАТО і Шенгенська зона утворюють єдину зону безпеки, і для її захисту потрібні єдність та тісніша співпраця. Міцний зовнішній кордон і наша стійкість – це основа нашої свободи», – зазначили міністри.

  • Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK) розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії у Південно-Східній Естонії.
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