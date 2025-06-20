Bloomberg: Іран терміново вивозить нафту зі сховищ на тлі погроз США

Іран може зберігати близько 28 мільйонів барелів нафти на острові Харг.

Іран поспіхом почав вивозити нафту зі сховищ та прагнучи встигнути продати її на світовий ринок через потенційні погрози США вступити у війну та удари Ізраїлю.

Про це пише Bloomberg.

"Нафта хлине з портів країни на океанські танкери, забезпечуючи продовження доходів — принаймні на деякий час — у разі перебоїв у поставках. Попри різке зростання відвантажень, резервуари для зберігання на важливому експортному терміналі країни на острові Харг переповнені нафтою", — пише видання.

11 червня майже всі великі резервуари нафтосховищ на острові Харг були заповнені лише частково, а вже 18 червня, через кілька днів після початку атак Ізраїлю, вони переповнені.

Ще однією ознакою вивозу нафти є рух танкерів, який також видно на знімках. Ці судна стоять далеко від острова до останнього моменту, а потім поспішають до термінала, де швидко завантажуються.

Супутникові знімки Planet Labs від 11 червня, за кілька днів до першого ізраїльського нападу, показують танкери, багато з яких можуть вмістити близько 2 мільйонів барелів, що стоять на якорі в захищених водах між островом Харг і материковою частиною Ірану.

На другому знімку, зробленому 17 червня, через чотири дні після першого ракетного удару по Ірану, всі судна розійшлися, і біля острова не залишилося жодного. Агентство зазначає, що Іран застосував подібну стратегію розсіювання танкерів, коли в жовтні зазнав ізраїльської атаки.

Самір Мадані, співзасновник фірми TankerTrackers.com, яка спеціалізується на моніторингу тіньової торгівлі нафтою Ірану та інших країн за допомогою супутникових знімків, підтвердив "зростання запасів сирої нафти на острові".

За даними TankerTrackers.com, за п'ять днів після початку атак 13 червня Іран експортував в середньому 2,33 мільйона барелів на день, що на 44% більше, ніж середній показник за рік до 14 червня.

Нафта зберігається в щільно заповнених резервуарах у Харзі, що робить її більш вразливою до атак, ніж вантажі на суднах, розкиданих по Перській затоці або на шляху до Китаю.

Згідно з доповіддю S&P Global Commodity Insights за 2024 рік, Іран може зберігати близько 28 мільйонів барелів нафти на острові Харг. Реконструкцію двох резервуарів об'ємом 1 мільйон барелів було завершено минулого місяця, але неясно, чи були вони включені до попереднього показника потужності.