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Протитанкові рови та бункери: у південно-східній частині Естонії розпочали будівництво Балтійської оборонної лінії

Протитанковий рів копають на території між огорожею на кордоні та прикордонними стовпами.

Протитанкові рови та бункери: у південно-східній частині Естонії розпочали будівництво Балтійської оборонної лінії
Фото: Google Maps

Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK) розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії у Південно-Східній Естонії, передає ERR. 

На окремих ділянках кордону копають протитанкові рови, і до кінця року планується спорудження 28 бункерів та десятки складських майданчиків.

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Йдеться про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії. Протитанковий рів копають на території між огорожею на кордоні та прикордонними стовпами.

"Рів шириною чотири метри та глибиною три метри", – повідомив командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв.

У RKIK повідомили, що цього року в оборонні споруди на кордоні буде інвестовано 4,4 млн євро.

Протитанкові рови споруджуються вздовж кордону відповідно до аналізу та потреб Сил оборони. У мирний час вони залишаться частиною прикордонної інфраструктури та сприятимуть охороні кордону.
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