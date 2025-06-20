Протитанкові рови та бункери: у південно-східній частині Естонії розпочали будівництво Балтійської оборонної лінії

Протитанковий рів копають на території між огорожею на кордоні та прикордонними стовпами.

Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK) розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії у Південно-Східній Естонії, передає ERR.

На окремих ділянках кордону копають протитанкові рови, і до кінця року планується спорудження 28 бункерів та десятки складських майданчиків.

Йдеться про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії. Протитанковий рів копають на території між огорожею на кордоні та прикордонними стовпами.

"Рів шириною чотири метри та глибиною три метри", – повідомив командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв.

У RKIK повідомили, що цього року в оборонні споруди на кордоні буде інвестовано 4,4 млн євро.

Протитанкові рови споруджуються вздовж кордону відповідно до аналізу та потреб Сил оборони. У мирний час вони залишаться частиною прикордонної інфраструктури та сприятимуть охороні кордону.