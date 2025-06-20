Щонайменше 21 країна продовжує евакуацію своїх громадян з Ізраїлю та Ірану

"Повітряна війна" між країнами триває сьомий день.

Триває евакуація іноземців з Ізраїлю та Ірану на тлі тижня “повітряної війни” між країнами, пише Reuters.

Тиждень ізраїльських повітряних та ракетних ударів по своєму головному супернику знищив вищий ешелон військового командування Ірану, пошкодив його ядерний потенціал та вбив сотні людей, тоді як іранські удари у відповідь забрали життя щонайменше двох десятків цивільних в Ізраїлі.

Евакуйовують, зокрема, мешканців Австралії, Австрії, Болгарії, В'єтнаму, Греції, Індії, Італії, Китаю, Німеччини, Нової Зеландії, Південної Кореї, Сербії, Словаччини, США, Сьєрра-Леоне, Тайваню, Чехії, Польщі, Португалії, Франції, Японії.

Польща 18 червня евакуювала своїх громадян із Ізраїлю, а разом з ними – і декількох українців та німців. Рейс здійснили з Єгипту.