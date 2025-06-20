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Бейсбольна команда не пустила міграційних агентів на свій стадіон

Влада заперечує намір провести там рейд.

Бейсбольна команда не пустила міграційних агентів на свій стадіон
Стадіон "Доджерс"
Фото: MLB

Бейсбольний клуб "Лос-Анджелес Доджерс" заявив, що завадив федеральним агентам потрапити на їхній стадіон для проведення рейду проти мігрантів.

Як пише BBC, команда з Каліфорнії стверджує, що співробітники імміграційної та митної служби США вимагали від співробітників доступу до паркувального майданчика арени. Проте їм не дозволили перебувати на території.

"Доджерс" не підтримують політику адміністрації Дональда Трампа щодо депортації нелегальних мігрантів та планують надавати допомогу тим, хто постраждав від антиміграційних рейдів у Лос-Анджелесі.

Цікаво, що в самій імміграційній службі вирішили взагалі заперечувати спробу пройти на стадіон клубу. У мережі X вони назвали інформацію від команди "брехнею". Так само спростовують намір провести антиміграційні заходи на арені і в департаменті внутрішньої безпеки. 
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