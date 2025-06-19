Парламент Нідерландів назвав геноцидом депортацію кримських татар радянським режимом у 1944 році

Палата представників Нідерландів прийняла резолюцію про визнання масової депортації кримських татар радянським режимом у 1944 році геноцидом.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
“Це потужний жест солідарності з кримськотатарським народом, який досі зазнає переслідувань під час тимчасової окупації Росією українського півострова Крим”, - написав він.
Міністр наголосив, що визнання цієї історичної несправедливості має вирішальне значення не лише для встановлення правди та справедливості, але й для запобігання майбутнім злочинам.
Андрій Сибіга уточнив, що Нідерланди стали сьомою країною за межами України, яка визнала цей злочин геноцидом, і закликав всі інші країни зробити те саме.
- Верховна Рада закликала уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї вшанувати пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу, визнати депортацію 1944 року актом геноциду та об'єднати зусилля для припинення порушень прав кримських татар з боку Росії.