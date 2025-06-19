Парламент Нідерландів назвав геноцидом депортацію кримських татар радянським режимом у 1944 році

Нідерланди стали сьомою країною за межами України, яка визнала цей злочин геноцидом.

Палата представників Нідерландів прийняла резолюцію про визнання масової депортації кримських татар радянським режимом у 1944 році геноцидом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Це потужний жест солідарності з кримськотатарським народом, який досі зазнає переслідувань під час тимчасової окупації Росією українського півострова Крим”, - написав він.

Міністр наголосив, що визнання цієї історичної несправедливості має вирішальне значення не лише для встановлення правди та справедливості, але й для запобігання майбутнім злочинам.

Андрій Сибіга уточнив, що Нідерланди стали сьомою країною за межами України, яка визнала цей злочин геноцидом, і закликав всі інші країни зробити те саме.