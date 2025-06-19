Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаПолітика

Парламент Нідерландів назвав геноцидом депортацію кримських татар радянським режимом у 1944 році

Нідерланди стали сьомою країною за межами України, яка визнала цей злочин геноцидом.

Парламент Нідерландів назвав геноцидом депортацію кримських татар радянським режимом у 1944 році
Ілюстративне фото
Фото: Суспільне Крим

Палата представників Нідерландів прийняла резолюцію про визнання масової депортації кримських татар радянським режимом у 1944 році геноцидом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Це потужний жест солідарності з кримськотатарським народом, який досі зазнає переслідувань під час тимчасової окупації Росією українського півострова Крим”, - написав він.

Міністр наголосив, що визнання цієї історичної несправедливості має вирішальне значення не лише для встановлення правди та справедливості, але й для запобігання майбутнім злочинам.

Support LB.ua

Андрій Сибіга уточнив, що Нідерланди стали сьомою країною за межами України, яка визнала цей злочин геноцидом, і закликав всі інші країни зробити те саме. 

  • Верховна Рада закликала уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї вшанувати пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу, визнати депортацію 1944 року актом геноциду та об'єднати зусилля для припинення порушень прав кримських татар з боку Росії.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies