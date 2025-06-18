Посли G7 привітали ухвалення закону про реформу АРМА

Реалізація цього закону - ключ до незалежної системи управління активами, наголосили посли.

Посли країн "Великої сімки" в Україні відреагували на ухвалення закону про реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

“Вітаємо український парламент із ухваленням закону про посилення АРМА. Його реалізація — ключ до незалежної системи управління активами, що підсилить антикорупційні зусилля України та забезпечить надходження до бюджету”, - йдеться у повідомленні.

Посли наголосили, що сталий прогрес у реформах є важливим для євроатлантичної інтеграції України.

We commend @ua_parliament for adopting the law strengthening ARMA. Its implementation is key for an independent asset recovery system to enhance 🇺🇦’s anti-corruption efforts and generate revenue. Sustained progress on reforms remains essential for 🇺🇦’s Euro-Atlantic integration. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 18, 2025

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про реформу АРМА.

Закон є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка відкриває шлях до фінансової допомоги ЄС.