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Посли G7 привітали ухвалення закону про реформу АРМА

Реалізація цього закону - ключ до незалежної системи управління активами, наголосили посли.

Посли G7 привітали ухвалення закону про реформу АРМА
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Посли країн "Великої сімки" в Україні відреагували на ухвалення закону про реформу Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

“Вітаємо український парламент із ухваленням закону про посилення АРМА. Його реалізація — ключ до незалежної системи управління активами, що підсилить антикорупційні зусилля України та забезпечить надходження до бюджету”, - йдеться у повідомленні. 

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Посли наголосили, що сталий прогрес у реформах є важливим для євроатлантичної інтеграції України.

Закон є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка відкриває шлях до фінансової допомоги ЄС.
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