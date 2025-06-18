ГУР: Росія мілітаризує Арктику під прикриттям науки

Москва активізувала діяльність у регіоні на тлі кліматичних змін, розглядаючи Арктику як джерело корисних копалин і стратегічний логістичний вузол.

Росія нарощує військову присутність в Арктиці, готуючи регіон до ресурсної експансії, заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

За його словами, Москва активізувала діяльність у регіоні на тлі кліматичних змін, розглядаючи Арктику як джерело корисних копалин і стратегічний логістичний вузол.

Ключову роль у цьому відіграє державний “Арктичний і Антарктичний науково-дослідний інститут”, який під виглядом досліджень фактично займається геологічною розвідкою, прокладанням судноплавних маршрутів та плануванням довгострокової експлуатації регіону.

Зібрані "наукові" дані використовуються як у цивільних, так і у військових цілях – зокрема для маневрування флоту й безпілотників. Паралельно РФ розбудовує арктичну інфраструктуру, зокрема комунікаційні системи для військових операцій.

Черняк наголосив: світова спільнота має усвідомити, що "наукові ініціативи" Кремля – це лише прикриття для мілітаризації Арктики та підготовки до нового конфлікту за ресурси.