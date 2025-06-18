Зеленський достроково завершить візит до Канади

Канадський суспільний мовник CBS News повідомив, що Президент України Володимир Зеленський вирішив перервати свій візит на саміт країн "Великої сімки" та відмовитися від пресконференції та зустрічі з українською громадою Калгарі.
Причиною є масований обстріл Києва в ніч на 17 червня, а також відсутність на заході Дональда Трампа, з яким українська делегація планувала зустріч. Президент США теж поїхав додому достроково.
Також стало відомо, що G7 завершить зустріч без спільної заяви щодо українсько-російської війни. Шість країн були готові підписати комюніке із засудженням дій Кремля, проте Сполучені Штати не погодилися з різкими формулюваннями та хотіли пом'якшити текст, щоб "не створювати перепон для мирного переговорного процесу". Зрештою документ так і не було погоджено.