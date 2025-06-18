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Зеленський достроково завершить візит до Канади

Спільної заяви щодо війни в Україні від G7 не буде.

Зеленський достроково завершить візит до Канади
Володимир Зеленський на саміті G7
Фото: EPA/UPG

Канадський суспільний мовник CBS News повідомив, що Президент України Володимир Зеленський вирішив перервати свій візит на саміт країн "Великої сімки" та відмовитися від пресконференції та зустрічі з українською громадою Калгарі.

Причиною є масований обстріл Києва в ніч на 17 червня, а також відсутність на заході Дональда Трампа, з яким українська делегація планувала зустріч. Президент США теж поїхав додому достроково.

Також стало відомо, що G7 завершить зустріч без спільної заяви щодо українсько-російської війни. Шість країн були готові підписати комюніке із засудженням дій Кремля, проте Сполучені Штати не погодилися з різкими формулюваннями та хотіли пом'якшити текст, щоб "не створювати перепон для мирного переговорного процесу". Зрештою документ так і не було погоджено. 
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