Зеленський: Трамп зараз не тисне на Росію, дипломатія перебуває в кризі

Наразі США не достатньо тиснуть на Росію, а вона відкидає всі дипломатичні ініціативи.
Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на саміті G7.
Як ідеться в дописі глави держави у соцмережі Х, він наголосив лідерам «Великої сімки», що Росія «ігнорує всі дипломатичні ініціативи, запропоновані міжнародною спільнотою».
«Дипломатія перебуває в кризі. Причина цьому одна – Путін відкрито відкидає кожну мирну ініціативу», - вважає український президент.
Зеленський зауважив - навіть якщо президент США «зараз не чинить достатньо сильного тиску на Росію, правда полягає в тому, що саме Америка має найбільше глобальних інтересів і найбільше союзників» і що «усі вони потребуватимуть надійного захисту».
«Ми маємо й надалі діяти разом з найвищим рівнем координації – не лише політично й дипломатично, але також у технологічній сфері та через інвестиції. Збільшення виробництва озброєння в Україні – це найшвидший шлях до результатів», - підсумував Зеленський.
- Президент США не підтримав ініціативу союзників щодо посилення санкцій проти Росії попри заклики з боку інших лідерів G7.
- Адміністрація лідера Штатів нещодавно розпустила міжвідомчу робочу групу, створену для розробки стратегій тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів щодо України.
- Раніше Трамп на зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом прокоментував можливість запровадження санкцій проти Росії. Трамп заявив, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться найближчим часом.
- При цьому лідер США додав, що «це може торкнутися обох країн, щиро кажучи, для танго потрібні двоє».
- На початку цього місяця стало відомо, що адміністрація Трампа звернулася до сенатора-республіканця Ліндсі Грема з проханням пом’якшити положення законопроєкту щодо нових санкцій проти Росії.