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Зеленський: Трамп зараз не тисне на Росію, дипломатія перебуває в кризі

«Путін відкрито відкидає кожну мирну ініціативу», - наголосив український президент.

Зеленський: Трамп зараз не тисне на Росію, дипломатія перебуває в кризі
саміт G7 за участі Володимира Зеленського
Фото: ОПУ

Наразі США не достатньо тиснуть на Росію, а вона відкидає всі дипломатичні ініціативи.

Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на саміті G7.

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Як ідеться в дописі глави держави у соцмережі Х, він наголосив лідерам «Великої сімки», що Росія «ігнорує всі дипломатичні ініціативи, запропоновані міжнародною спільнотою». 

«Дипломатія перебуває в кризі. Причина цьому одна – Путін відкрито відкидає кожну мирну ініціативу», - вважає український президент.

Зеленський зауважив - навіть якщо президент США «зараз не чинить достатньо сильного тиску на Росію, правда полягає в тому, що саме Америка має найбільше глобальних інтересів і найбільше союзників» і що «усі вони потребуватимуть надійного захисту».

«Ми маємо й надалі діяти разом з найвищим рівнем координації – не лише політично й дипломатично, але також у технологічній сфері та через інвестиції. Збільшення виробництва озброєння в Україні – це найшвидший шлях до результатів», - підсумував Зеленський.

  • Президент США не підтримав ініціативу союзників щодо посилення санкцій проти Росії попри заклики з боку інших лідерів G7.
  • Адміністрація лідера Штатів нещодавно розпустила міжвідомчу робочу групу, створену для розробки стратегій тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів щодо України.
  • Раніше Трамп на зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом прокоментував можливість запровадження санкцій проти Росії. Трамп заявив, що буде «дуже, дуже жорстким», якщо стане зрозуміло, що війна не закінчиться найближчим часом.
  • При цьому лідер США додав, що «це може торкнутися обох країн, щиро кажучи, для танго потрібні двоє».
  • На початку цього місяця стало відомо, що адміністрація Трампа звернулася до сенатора-республіканця Ліндсі Грема з проханням пом’якшити положення законопроєкту щодо нових санкцій проти Росії.
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