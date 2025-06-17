Зеленський: Трамп зараз не тисне на Росію, дипломатія перебуває в кризі

Наразі США не достатньо тиснуть на Росію, а вона відкидає всі дипломатичні ініціативи.

Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на саміті G7.

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережі Х, він наголосив лідерам «Великої сімки», що Росія «ігнорує всі дипломатичні ініціативи, запропоновані міжнародною спільнотою».

«Дипломатія перебуває в кризі. Причина цьому одна – Путін відкрито відкидає кожну мирну ініціативу», - вважає український президент.

Зеленський зауважив - навіть якщо президент США «зараз не чинить достатньо сильного тиску на Росію, правда полягає в тому, що саме Америка має найбільше глобальних інтересів і найбільше союзників» і що «усі вони потребуватимуть надійного захисту».

«Ми маємо й надалі діяти разом з найвищим рівнем координації – не лише політично й дипломатично, але також у технологічній сфері та через інвестиції. Збільшення виробництва озброєння в Україні – це найшвидший шлях до результатів», - підсумував Зеленський.